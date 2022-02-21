UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резников обратился к "военным экспертам": не нагоняйте панику

Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников обратился к тем, кто считает себя "военными экспертами". Он призвал не нагонять панику в обществе по поводу "эскалации со стороны РФ в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время трансляции Оперативного пресс-центра.

"Я верю, что готовность украинской армии, устойчивость нашего общества и поддержка наших партнеров станут превентивными мерами, которые позволят отвлечь угрозу масштабно эскалации и в ближайшее время восстановить режим прекращения огня в ООС. Еще раз подчеркиваю, украинская армия не планирует никаких наступательных действий нигде", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны выразил надежду, что по состоянию на сегодня маневр для политико-дипломатического решения нерешенности масштабной войны существует и остается.

"Для того, чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время. Поэтому я прошу не нагонять панику тех, кто считает себя военными экспертами и пользуются определенным уважением", - призвал Резников.

Напомним, министр обороны Украины также озвучил сценарий российской агрессии.

Добавим, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что раздувание паники среди населения - это точно то, что не нужно Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны УкраиныАлексей РезниковВторжение России в Украину