Резников обратился к "военным экспертам": не нагоняйте панику

Министр обороны Алексей Резников обратился к тем, кто считает себя "военными экспертами". Он призвал не нагонять панику в обществе по поводу "эскалации со стороны РФ в ближайшее время".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны во время трансляции Оперативного пресс-центра.

"Я верю, что готовность украинской армии, устойчивость нашего общества и поддержка наших партнеров станут превентивными мерами, которые позволят отвлечь угрозу масштабно эскалации и в ближайшее время восстановить режим прекращения огня в ООС. Еще раз подчеркиваю, украинская армия не планирует никаких наступательных действий нигде", - подчеркнул Резников.

Глава Минобороны выразил надежду, что по состоянию на сегодня маневр для политико-дипломатического решения нерешенности масштабной войны существует и остается.

"Для того, чтобы сформировать ударную группировку, им нужно определенное время. Поэтому я прошу не нагонять панику тех, кто считает себя военными экспертами и пользуются определенным уважением", - призвал Резников.