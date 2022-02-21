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Резніков звернувся до "військових експертів": не розганяйте паніку

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Київ, Понеділок 21 лютого 2022 10:28
Резніков звернувся до "військових експертів": не розганяйте паніку Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (t me/OP_UA)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков звернувся до тих, хто вважає себе "військовими експертами". Він закликав не розганяти паніку у суспільстві щодо "ескалації з боку РФ найближчим часом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони під час трансляції Оперативного прес-центру.

"Я вірю, що готовність української армії, стійкість нашого суспільства та підтримка наших партнерів стануть превентивними заходами, які дозволять відвернути загрозу масштабно ескалації та найближчим часом відновити режим припинення вогню в ООС. Ще раз наголошую, українська армія не планує жодних наступальних дій ніде", - наголосив Резніков.

Глава Міноборони висловив сподівання, що станом на сьогодні маневр для політико-дипломатичного вирішення нерозв'язання масштабної війни існує і залишається.

"Для того, щоб сформувати ударне угрупування, їм треба певний час. Тому я прошу не наганяти паніку тих, хто вважає себе військовими експертами і користуються певною повагою", - закликав Резніков.

Нагадаємо, міністр оборони України також озвучив сценарій російської агресії.

Додамо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що роздування паніки серед населення - це точно, що не потрібно Україні.

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