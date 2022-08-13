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Резников обратился к "Рамштайн" с важной просьбой: о чем речь

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Алексей Резников инициирует обращение к странам-участницам "Рамштайн" с просьбой делегировать в Украину экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу министра обороны Алексея Резникова.

По словам Резникова, Силы обороны Украины 12 августа обнародовали заявление, чтобы привлечь внимание мира к положению с украинскими военнопленными, в первую очередь - защитников Мариуполя, над которыми Россия совершает расправу нарушая все законы и правила войны.

Резников отметил, что умышленное и жестокое массовое убийство украинских военнопленных в Еленовке проявило "преступную сущность и нечеловеческую природу всего, что пытается принести Кремль на нашу землю".

"Не имею никаких сомнений, что после победы Украины в этой войне мы в тот или иной способ "догоним" каждого из причастных к варварским убийствам и издевательствам. Представители Сил обороны Украины неоднократно и очень четко высказывались по этому поводу. Раньше или позже, но это произойдет", - заявил министр.

Резников отметил, что ответ должен быть не только принципиальным, но и системным, чтобы показать, что наказание за военные преступления будет неотвратимым и не ограниченным во времени.

"В первую очередь это касается не рядовых исполнителей, а лиц, которые отдают приказы, поощряют или оправдывают преступления. Ответственность тех, кто сеет ложь и ненависть, также никто не отменял. Практики Нюрнберга в этом плане очень помогают", - пишет министр.

Также Резников призывает к новой системе правовых мер реагирования на военные преступления во время войны, которая содержит элементы, которые могут не в полной мере быть охвачены действующими нормами права.

Как отметил министр, во время массового убийства украинских военнопленных, Россия сознательно нарушила:

  • IV Конвенцию о законах и обычаях войны на суше и приложение к ней;
  • Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными;
  • Конвенцию ООН о предотвращении преступления геноцида и наказания за него.

Привлечение к ответственности за военные преступления должно стать частью совместных усилий международной коалиции, которая противостоит российской агрессии.

"Именно поэтому я инициирую обращение через наше Министерство иностранных дел к странам-участницам Ukraine Defence Contact Group с просьбой делегировать экспертов по военной юстиции, специалистов по противодействию военным преступлениям", - пишет Резников.

По словам Резникова, цель инициативы заключается в создании международной группы, которая будет помогать с работой по конкретным кейсам российских военных преступлений, а также анализировать практические аспекты наказания.

Также Резников обратился через МИД к президенту Европейского суда по правам человека Роберта Спано с призывом интерпретировать статьи 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод с учетом современных условий и обстоятельств ужасных преступлений Российской Федерации против украинских военнопленных.

Напомним, РБК-Украина раскрывало все подробности четвертой встречи в формате "Рамштайн", которую провели представители оборонных ведомств 20 июля.

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