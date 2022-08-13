Резніков звернувся до "Рамштайну" з важливим проханням: про що мова

За словами Резнікова, Сили оборони України 12 серпня оприлюднили заяву, аби привернути увагу світу до становища з українськими військовополоненими, в першу чергу - захисників Маріуполя, над якими Росія чинить розправу порушуючи усі закони й правила війни.

Резніков відзначив, що умисне й жорстоке масове вбивство українських військовополонених в Оленівці проявило "злочинну сутність і нелюдську природу всього, що намагається принести Кремль на нашу землю".

"Не маю жодних сумнівів, що після перемоги України у цій війні ми в той чи інший спосіб "наздоженемо" кожного з причетних до варварських вбивств і знущань. Представники Сил оборони України неодноразово і дуже чітко висловлювались з цього приводу. Раніше чи пізніше, але це станеться", - заявив міністр.

Резніков зауважив, що відповідь має бути не лише принциповою, але й системною, аби показати, що покарання за воєнні злочини буде невідворотнім і не обмеженим в часі.

"У першу чергу це стосується не рядових виконавців, а осіб, які віддають накази, заохочують чи виправдовують злочини. Відповідальність тих, хто сіє брехню та ненависть, також ніхто не відміняв. Практики Нюрнберга у цьому плані дуже помічні", - пише міністр.

Також Резніков закликає до нової системи правових заходів реагування на воєнні злочини під час війни, яка містить елементи, що можуть не повною мірою бути охопленні чинними нормами права.

Як відзначив міністр, під час масового вбивства українських військовополонених, Росія свідомо порушила:

IV Конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї;

Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими;

Конвенцію ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Притягнення до відповідальності за воєнні злочини має стати частиною спільних зусиль міжнародної коаліції, яка протидіє російській агресії.

"Саме тому я ініціюю звернення через наше Міністерство закордонних справ до країн-учасниць Ukraine Defence Contact Group з проханням делегувати експертів з військової юстиції, фахівців з протидії воєнним злочинам", - пише Резніков.

За словами Резнікова, мета ініціативи полягає в створенні міжнародної групи, яка допомагатиме з роботою по конкретних кейсах російських воєнних злочинів, а також аналізуватимуть практичні аспекти покарання.

Також Резніков звернувся через МЗС до президента Європейського суду з прав людини Роберта Спано з закликом інтерпретувати статті 2 й 3 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод з урахуванням сучасних умов та обставин жахливих злочинів Російської Федерації проти українських військовополонених.