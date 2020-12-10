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Резников об обмене пленными в этом году: процесс заблокирован, но мы надеемся

Киев, Четверг 10 декабря 2020 18:24
Резников об обмене пленными в этом году: процесс заблокирован, но мы надеемся
Фото: Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Марианна Присяжнюк, Лера Полищук

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что процесс обмена пленными заблокирован. Однако в Трехсторонней контактной группе надеются, что обмен пленными до конца года все таки состоится.

Об этом вице-премьер рассказал на презентации проекта "ИЗОЛЯЦИЯ: must speak", передает корреспондент РБК-Украина.

"К сожалению, этот процесс (обмена пленными, - ред.) заблокирован... У нас остается надежда, что нам это удастся, то и на других уровнях у нас идут консультации. 16 декабря будет следующее заседание ТКГ, мы каждый раз предлагаем внеочередные заседания ТКГ. Еще год не закончился, но сказать, что это отделаетесь в этом году я не могу - это правда", - заявил он.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявлял, что процесс обмена пленными сейчас зависит исключительно от России.

Кроме того, в начале декабря украинский омбудсмен встретилась с представителем "ДНР". Во время встречи боевики выразили настроенность на организацию обмена пленными.

До этого боевики "ДНР" отказывались проводить обмен пленными до согласования дорожной карты реализации минских договоренностей.

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Новости Украины Политика обмен пленнымиКонтактная группаАлексей Резников

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