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Резніков про обмін полоненими в цьому році: процес заблокований, але ми сподіваємося

Київ, Четвер 10 грудня 2020 18:24
Резніков про обмін полоненими в цьому році: процес заблокований, але ми сподіваємося
Фото: Олексій Резніков (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Лера Полищук

Віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков заявив, що процес обміну полоненими заблокований. Однак у Тристоронній контактної групи сподіваються, що обмін полоненими до кінця року все-таки відбудеться.

Про це віце-прем'єр розповів на презентації проекту "ІЗОЛЯЦІЯ: must speak", передає кореспондент РБК-Україна.

"На жаль, цей процес (обміну полоненими, - ред.) заблокований... У нас залишається надія, що нам це вдасться, то й на інших рівнях у нас йдуть консультації. 16 грудня буде наступне засідання ТКГ, ми кожен раз пропонуємо позачергові засідання ТКГ. Ще рік не закінчився, але сказати, що це відбудетеся в цьому році я не можу - це правда", - заявив він.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявляв, що процес обміну полоненими зараз залежить виключно від Росії.

Крім того, на початку грудня український омбудсмен зустрілася з представником "ДНР". Під час зустрічі бойовики висловили налаштованість на організацію обміну полоненими.

До цього бойовики "ДНР" відмовлялися проводити обмін полоненими до погодження дорожньої карти реалізації мінських домовленостей.

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