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Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінування

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Брюссель, Вівторок 14 лютого 2023 21:04
Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінування Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 лютого, в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії, на якій вони обговорили перспективи подальшої співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резніка в Facebook.

"Провели зустріч з пані Міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер", - повідомив Резніков.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили перспективи подальшої співпраці між Україною та Бельгією.

Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінуванняФото: в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії (facebook.com reznikovoleksii)

"Серед яких - посилення наших спроможностей по розмінуванню. В тому числі - морському", - пояснив міністр.

Крім того, Резніков подякував Бельгії за їх підтримку, в тому числі й за військову.

Нагадаємо, сьогодні Резніков також зустрівся з міністрами оборони США та Нідерландів.

Тим часом рішенням Кабінету міністрів України було призначено нових заступників міністра оборони Олексія Резнікова.

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