Резніков обговорив співпрацю з міністром оборони Бельгії, зокрема щодо розмінування

Сьогодні, 14 лютого, в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії, на якій вони обговорили перспективи подальшої співпраці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резніка в Facebook.

"Провели зустріч з пані Міністром оборони Бельгії Людівін Дедондер", - повідомив Резніков.

За його словами, під час зустрічі вони обговорили перспективи подальшої співпраці між Україною та Бельгією.

Фото: в Брюселі пройшла зустріч міністрів України та Бельгії (facebook.com reznikovoleksii)

"Серед яких - посилення наших спроможностей по розмінуванню. В тому числі - морському", - пояснив міністр.

Крім того, Резніков подякував Бельгії за їх підтримку, в тому числі й за військову.