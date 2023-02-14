ua ru
Вт, 14 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированию

Новина українською →
Брюссель, Вторник 14 февраля 2023 21:04
Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированию Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 февраля, в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии, на которой они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резника в Facebook.

"Провели встречу с госпожой Министром обороны Бельгии Людин Дедондер", - сообщил Резников.

По его словам, в ходе встречи они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между Украиной и Бельгией.

Резников обсудил сотрудничество с министром обороны Бельгии, в том числе по разминированиюФото: в Брюсселе прошла встреча министров Украины и Бельгии (facebook.com reznikovoleksii)

"Среди которых - усиление наших способностей по разминированию. В том числе - морскому", - пояснил министр.

Кроме того, Резников поблагодарил Бельгию за их поддержку, в том числе и за военную.

Напомним, сегодня Резников также встретился с министрами обороны США и Нидерландами.

Между тем решением Кабинета министров Украины были назначены новые заместители министра обороны Алексей Резников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Алексей Резников допомога армії Бельгия Война России против Украины
NEWS
Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
Не все можно сообщать публично, - Зеленский о новом "Рамштайне"
DAILY
Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Прицел на новую программу. Чего ждать от переговоров Украины с МВФ