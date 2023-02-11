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Резніков обговорив з главою Пентагону пріоритети майбутнього "Рамштайну"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр оборони України Олексій Резніков у телефонній розмові зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном обговорив ситуацію на фронті та пріоритети майбутньої зустрічі у форматі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Резнікова.

"Провів телефонну розмову з моїм великим другом і другом України Міністром оборони США Ллойдом Остіном. Ми обговорили поточну ситуацію на фронті та пріоритети на наступній зустрічі у форматі "Рамштайн", яка відбудеться вже наступного тижня.Сполучені Штати непохитні у своїй підтримці України. Усе це можливо завдяки нашим надійним і прозорим відносинам", - написав Резніков.

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 14 лютого, учасники обговорять найнагальніші потреби України.

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