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Резников обсудил с главой Пентагона приоритеты будущего "Рамштайна"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Украины Алексей Резников в телефонном разговоре со своим американским коллегой Ллойдом Остином обсудил ситуацию на фронте и приоритеты предстоящей встречи в формате "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Алексея Резникова.

"Провел телефонный разговор с моим большим другом и другом Украины Министром обороны США Ллойдом Остином. Мы обсудили текущую ситуацию на фронте и приоритеты на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится уже на следующей неделе. Соединенные Штаты непоколебимы в своей поддержке Украины. Все это возможно благодаря нашим надежным и прозрачным отношениям", - написал Резников.

Напомним, заседание в формате "Рамштайн" состоится 14 февраля , участники обсудят самые неотложные потребности Украины.

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