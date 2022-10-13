Резніков обговорив з міністром оборони Німеччини посилення ППО цивільних об'єктів

Німеччина передасть Україні боєприпаси та запчастини для зенітних установок Gepard, які захищають гуманітарні об'єкти.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter .

"Під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Крістін Ламбрехт також обговорили поставки та запчастин та снарядів для Gepard, інженерних машин, навчання українських військових у Німеччині та створення спільного сервісного центру для німецького озброєння, наданого ЗСУ", - зазначив Резніков.

Вчора стало відомо, що Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню та артилерійські установки.

Також німецький уряд схвалив продаж України 100 САУ Panzerhaubitze 2000. Їхнє виробництво може зайняти кілька років, тому, ймовірно, йдеться про зміцнення ЗСУ у довгостроковій перспективі.

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