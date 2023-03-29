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Резніков обговорив з міністром оборони Хорватії посилення української ППО

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Середа 29 березня 2023 21:04
Резніков обговорив з міністром оборони Хорватії посилення української ППО Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністри оборони України Олексій Резніков обговорив зі своїм хорватським колегою Маріо Баножичем можливості посилення спроможностей української протиповітряної оборони та допомогу у питаннях гуманітарного розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

"Хорватія має фантастичний досвід розмінування, тому що це країна яка займається гуманітарним розмінуванням понад 25 років і продовжує цим займатися, тому що це спадок тієї війни яка відбулася на їх території", - зазначив Резніков.

Так, Національний центр розмінування Хорватії має потужну експертизу. Тому міністри проговорювали, у тому числі й можливість підготовки українських інструкторів для проведення гуманітарного розмінування наших земель і водної поверхні.

Нагадаємо, Хорватія вирішила передати Україні гелікоптери Мі-8.

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Хорватия Олексій Резніков
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