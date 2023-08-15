Резніков обговорив із міністром фінансів Німеччини посилення військової допомоги Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся із Федеральним міністром фінансів Німеччини Крістіаном Лінднером у вівторок, 15 серпня. Під час розмови обговорили посилення військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

Як повідомляється, під час зустрічі Лінднера поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції щодо її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи.

Окрім того, з українського боку було наголошено на важливості підтримки німецькими союзниками зусиль по відбиттю російської агресії, зокрема, надання матеріально-технічної допомоги.

Резніков зазначив, що Німеччина стала лідером у танковій коаліції для України.

Я дуже добре пам’ятаю, як ми починали дискусію. Моя візаві - міністр оборони Німеччини Христина Ламберт в Одесі говорила: "Олексію, це неможливо!". Та зараз ми маємо танки: Leopard-1, Leopard-2, ми маємо танкову коаліцію. Португалія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Швеція разом з нами. Західні танки для України - це "залізний кулак" для звільнення наших окупованих територій", - наголосив він.

Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин.

Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої "золотої години", яка має вирішальне значення для порятунку життя.

Своєю чергою,міністр фінансів Німеччини засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, Німеччина є одним з основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Берлін вже надав ЗСУ сучасні зенітні ракетні комплекси IRIS-T, Patriot, танки Leopard 2, а також бойові машини піхоти Marder.

Нещодавно ЗМІ почали розповсюджувати чутки про те, що Німеччина може розпочати постачання Україні далекобійних ракет Taurus, які здатні бити по цілях на відстані до 500 кілометрів.

Окрім того, Німеччина хоче щороку виділяти по 5 мільярдів євро на допомогу Україні. Це, зокрема, стосується й постачання зброї.