Резніков про обговорення в кулуарах заявки України в НАТО: ткається тканина рішення
Дискусії щодо заявки України на вступ до НАТО за прискореним порядком вже точаться.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.
"Дискусія вже почалася", - заявив Резніков.
За його словами, українська заявка підлягає обговоренню, вже лунають різні аргументи, проте в кулуарах звучать більш цікавіші заяви.
"Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія. А сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати - які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО?", - процитував Резніков заяви міністрів країн НАТО.
Резніков додав, що вже пступово ткається тканина майбутнього рішення.
Нагадаємо, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком.
Ще у червні НАТО офіційно визнало Росію загрозою для себе. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.
Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що ракетні обстріли Росії по території України у понеділок, 10 жовтня, позбавляють скептиків української заявки в НАТО аргументів проти неї.
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