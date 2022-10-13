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Резніков про обговорення в кулуарах заявки України в НАТО: ткається тканина рішення

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Четвер 13 жовтня 2022 22:30
Резніков про обговорення в кулуарах заявки України в НАТО: ткається тканина рішення Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Дискусії щодо заявки України на вступ до НАТО за прискореним порядком вже точаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Дискусія вже почалася", - заявив Резніков.

За його словами, українська заявка підлягає обговоренню, вже лунають різні аргументи, проте в кулуарах звучать більш цікавіші заяви.

"Якщо ми розуміємо, що на Мадридському саміті головною загрозою НАТО визначена Росія. А сьогодні Україна демонструє всьому світу, що вона має найкращу експертизу протистояти російській армії, стримувати її і вже перемагати - які ще додаткові аргументи треба щодо прийняття України в НАТО?", - процитував Резніков заяви міністрів країн НАТО.

Резніков додав, що вже пступово ткається тканина майбутнього рішення.

Нагадаємо, що Україна 30 вересня подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком.

Ще у червні НАТО офіційно визнало Росію загрозою для себе. Це вказано у новій стратегічній концепції, яку сьогодні ухвалили в Мадриді.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що ракетні обстріли Росії по території України у понеділок, 10 жовтня, позбавляють скептиків української заявки в НАТО аргументів проти неї.

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