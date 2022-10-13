Резников об обсуждении в кулуарах заявки Украины в НАТО: тчется ткань решения

Дискуссии по заявке Украины на вступление в НАТО по ускоренному порядку уже идут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

"Дискуссия уже началась", - заявил Резников. По его словам, украинская заявка подлежит обсуждению, уже раздаются разные аргументы, однако в кулуарах звучат более интересные заявления. "Если мы понимаем, что на Мадридском саммите главной угрозой НАТО определена Россия. А сегодня Украина демонстрирует всему миру, что у нее есть лучшая экспертиза противостоять российской армии, сдерживать ее и уже побеждать - какие еще дополнительные аргументы нужно относительно принятия Украины в НАТО?", - процитировал Резников заявления министров стран НАТО. Резников добавил, что уже постепенно тчется ткань будущего решения.