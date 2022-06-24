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Резников о новых поставках оружия: будет больше систем MLRS

Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (rbk.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Способность украинского фронта усилится на Черном море противокорабельными системами, которые уже есть, и еще будут дополнительные.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Freedom.

"Будет больше систем MLRS и, соответственно, к ним ракеты с соответствующей точностью поражения и дальностью действия. Главное, что мы продемонстрируем нашим партнерам, что мы умеем применять эту доктрину", - отметил Резников.

Министр добавил, что Минобороны продолжает обсуждать с партнерами необходимость в поставках танков и самолетов. Он подчеркнул, что пока политическое решение о предоставлении такой техники не принято.

"Поддержка от других стран - очень важная и критическая. Именно благодаря этому ресурсу Украина победит", - отметил Алексей Резников.

Также министр заявил, что Россия в бою применяет по вооруженным силам Украины к тысячи снарядов в час.

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