Резніков про нові поставки зброї: буде більше систем MLRS

Спроможність українського фронту посилиться на Чорному морі протикорабельними системами, які вже є, і ще будуть додаткові.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Freedom .

"Буде більше систем MLRS і, відповідно, до них ракети з відповідною точністю ураження і дальністю дії. Головне, що ми продемонструємо нашим партнерам, що ми вміємо застосовувати цю доктрину", - зазначив Резніков.

Міністр додав, що Міноборони продовжує обговорювати з партнерами необхідність у постачанні танків та літаків. Він наголосив, що поки політичне рішення щодо надання такої техніки не прийнято.

"Підтримка від інших країн - дуже важлива та критична. Саме завдяки цьому ресурсу Україна переможе", - зазначив Олексій Резніков.