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Резніков: "нормандська четвірка" не підписувала жодних документів

Новини » Політика     14.12.2019 - 14:39
Резніков: "нормандська четвірка" не підписувала жодних документів
Фото: "нормандська четвірка" (kremlin.ru)

Під погодженим комюніке немає підписів

Лідери країн "нормандської четвірки" за підсумками саміту в Парижі не підписували жодних документів. Про це в інтерв'ю lb.ua заявив представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков.

За його словами, лідери України, Росії, Німеччини та Франції не підписували документи за підсумками саміту.

"Ніхто ніякого додаткового комюніке не підписував. Підписів ніхто не ставив на жодному документі", - зазначив Рєзніков.

Він також пояснив, що під погодженим комюніке також підписів не стоїть.

Нагадаємо, за результатами нормандської зустрічі лідери виступили з комюніке. У документі сторони заявили про підтримку режиму припинення вогню на Донбасі та імплементації мінських угод.

Пізніше у президента України Володимира Зеленського відредагували текст комюніке нормандської зустрічі. Зокрема, у первісній версії "сторони висловили зацікавленість у досягненні домовленостей ... всім правовим аспектам Закону про особливий порядок місцевого самоврядування (особливого статусу)". В оновленій редакції слова "Закону" вже немає. Цей момент призвів до скандалу, на тлі якого представники ОРДЛО погрожували відмовитися від обміну полоненими.

У Кремлі заявили про розмову на підвищених тонах на нормандському саміті
Новини України Володимир ЗеленськийдокументыНормандський формат
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