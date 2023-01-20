Резніков назвав три пріоритети України на "Рамштайн-8"

"Є три пріоритети України на "Рамштайн-8", - заявив Резніков.

За його словами, мова йде про таке:

більше систем ППО;

зброя для наступальних операцій (танки, гаубиці, боєприпаси);

систематичні постачання боєприпасів + обслуговування та ремонт озброєння та техніки.

Нагадаємо, що сьогодні в Німеччині проходить вже восьма зустріч у форматі "Рамштайн" під час якої українські партнери обговорюють надання додаткової військової допомоги Україні. Однією з інтриг залишається те, чи досягнуть учасники консенсусу щодо танків "Леопард".

Детальніше про те, чого чекати від чергової зустрічі союзників - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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