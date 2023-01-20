Зеленський дорікнув Німеччині за танки: зараз не час торгуватись, а час виживати

Президент України Володимир Зеленський дорікнув Німеччині через затягування рішення щодо танків. Він заявив, що зараз не час торгуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю німецькому телеканалу ARD .

Глава держави наголосив, що не розділяє прагнення Німеччини у військових постачаннях орієнтуватися на інші країни.

"Зараз не час торгуватися, а час виживати. Ми маємо вижити", - сказав Зеленський.

При цьому президент зазначив, що, поки Захід збирається пів року обговорювати постачання танків, в Україні у цей час помиратимуть люди. Зеленський додав, що Україна не збирається використовувати танки для вторгнення на територію РФ, а лише для оборони.

"Ці танки Leopard не їздитимуть Росією. Ми обороняємося", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський подякував Німеччині та канцлеру Олафу Шольцу, адже Україна вже отримала "дуже хороший пакет підтримки". Гарант сподівається на посилення військової допомоги від партнерів для посилення протиповітряної оборони.

"Хотілося б, щоб Росія не контролювала наш повітряний простір", - додав він.

Крім того, Зеленський відкинув можливість переговорів з Росією на даному етапі. Він заявив, що для цього РФ повинна вивести війська, а також нагадав про виплату компенсацій за спричинену шкоду.