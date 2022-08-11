ua ru
Чт, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Резников назвал главный "промах" России во время вторжения 24 февраля

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 09:30
Резников назвал главный "промах" России во время вторжения 24 февраля Фото: глава Минобороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, но не была подготовленной. Войска начали наступление, не сформировав ударных группировок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минобороны Алексея Резникова в интервью УП.

"По состоянию на 24 февраля россиянами не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т. д", - говорит Резников.

То есть, по его словам, на всех рискованных зонах (вторжение из Беларуси, наступление на юге), россияне не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки.

"Собственно говоря, следствием этого, в том числе стала возможной последовательная деокупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины. Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Юг" - ред.) спросил: "Что вас больше всего поразило как военного?". И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила", - отмечает Резников.

Глава Минобороны объясняет, по правилам, сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

"Но они настолько были убеждены, что нахватом нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-мы поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму. Это значит, что они пошли в наступление, не будучи окончательно готовы. Поэтому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же самое произошло и в Беларуси", - подчеркнул Резников.

Он рассказал, с точки зрения военного искусства в Минобороны видели, что россияне не готовы, и поэтому говорили, что для формирования окончательного ударной группировки им нужно еще время - неделю, две, три.

"Я каждый раз спрашивал военных, увидим ли мы это (что российская армия готова к наступлению - ред.). "Да, увидим".
Да, более скептически были настроены наши американские партнеры. Но те же партнеры, в принципе, были убеждены, что 72 часа - и Киев упадет. Однако этого же не произошло", - подытожил Резников.

Напомним, 24 февраля Россия начала масштабное вторжение в Украину по всей длине общей границы и с территории Беларуси. Российский диктатор Владимир Путин назвал это "специальной военной операцией", по факту же он объявил войну нашей стране.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей Резников Война России против Украины
NEWS
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
ВСУ ликвидировали уже 43 000 российских оккупантов, - Генштаб
DAILY
Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать
Юлия Акимовакорреспондент Почему суды отпускают коллаборантов под залог и что с этим делать