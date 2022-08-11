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Резніков назвав головний "промах" Росії під час вторгнення 24 лютого

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Київ, Четвер 11 серпня 2022 09:30
Резніков назвав головний "промах" Росії під час вторгнення 24 лютого Фото: глава Міноборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, не бувши до нього підготовленою. Війська почали наступ, не сформувавши ударних угрупувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони Олексія Резнікова в інтерв'ю УП.

"Станом на 24 лютого росіянами не було утворено ударних угруповань у повному розумінні військового мистецтва. Це я не сам придумав як цивільна особа, це військові мені пояснили на рівні Генштабу, що ударне угруповання для наступу передбачає певні ознаки: органи управління і органи забезпечення, і госпіталі, і логістичні ланцюжки, і ударні групи, і т.д", - каже Резніков.

Тобто, за його словами, на всіх ризикованих зонах (вторгнення з Білорусі, наступ на півдні), росіяни не мали ознак завершеного формування масштабного ударного угруповання.

"Власне кажучи, наслідком цього в тому числі стала можливою послідовна деокупація нами Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Коли я висувався на Чернігівщину, то я у генерала Ніколюка (командувач ОК "Південь" - ред.) спитав: "Що вас найбільше вразило як військового?". І він каже, що найбільше вразило, як росіяни порушили свої ж інструкції і правила", - зазначає Резніков.

Глава Міноборони пояснює, за правилами, спочатку артилерія відпрацьовує територію, потім ідуть танки, а потім вже піхота.

"Але вони настільки були переконані, що нахапцем нас візьмуть, що покинули артилерію позаду себе і танками та БТР-ми поїхали на Бровари захоплювати Київ. І ще й везли з собою парадну форму.Це означає, що вони пішли у наступ, не бувши остаточно готові. Тому і їхні логістичні ланцюжки різалися нами так легко. Те ж саме відбулося і в Білорусі", - підкреслив Резніков.

Він розповів, з точки зору військового мистецтва в Міноборони бачили, що росіяни не готові, і тому казали, що для формування остаточного ударного угруповання їм потрібен ще час - тиждень, два, три.

"Я кожен раз питав військових, чи ми це побачимо (що російська армія готова до наступу - ред.). "Так, побачимо".
Так, більш скептично були налаштовані наші американські партнери. Але ті ж партнери, в принципі, були переконані, що 72 години - і Київ впаде. Однак цього ж не відбулося", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала масштабне вторгнення до України по всій довжині спільного кордону і з території Білорусі. Російський диктатор Володимир Путін назвав це "спеціальною військовою операцією", по факту ж він оголосив війну нашій країні.

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Олексій Резніков Війна Росії проти України
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