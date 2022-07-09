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Резников назвал два условия возобновления безопасности в Черном море

Новина українською →
Суббота 09 июля 2022 21:47
Резников назвал два условия возобновления безопасности в Черном море Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Для возобновления безопасности в Черном море необходимо единство Запада и готовность применять силу против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе Atlantic - Black Sea Security Forum.

Министр подчеркнул, что первое условие - единство свободного мира, одним из главных индикаторов которого является готовность придерживаться режима санкций, которые введены против России, и усиливать их.

"Помощь России воровать украинское зерно или вывозить российскую нефть очевидно противоречит идее единства против тирании", - отметил Резников.

По словам главы Минобороны, вторым условием является готовность давать отпор российским захватчикам, тогда они будут продолжать совершать "жесты доброй воли", как в случае со Змеиным.

Напомним, ранее Резников назвал три сценария завершения войны в Украине. Одним из них является развал РФ.

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