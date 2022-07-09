Резников назвал два условия возобновления безопасности в Черном море

Для возобновления безопасности в Черном море необходимо единство Запада и готовность применять силу против оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в ходе Atlantic - Black Sea Security Forum.

Министр подчеркнул, что первое условие - единство свободного мира, одним из главных индикаторов которого является готовность придерживаться режима санкций, которые введены против России, и усиливать их.

"Помощь России воровать украинское зерно или вывозить российскую нефть очевидно противоречит идее единства против тирании", - отметил Резников.

По словам главы Минобороны, вторым условием является готовность давать отпор российским захватчикам, тогда они будут продолжать совершать "жесты доброй воли", как в случае со Змеиным.