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Резников назвал три сценария завершения войны. Один из них трагичен для России

Новина українською →
Украина, Пятница 08 июля 2022 17:21
Резников назвал три сценария завершения войны. Один из них трагичен для России Фото: Алексей Резников, министр обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Есть несколько возможных сценариев окончания войны в Украине, один из которых - развал Российской Федерации на несколько разных субъектов. Второй - так называемая "добрая воля" россиян и третий - победа Украины на поле боя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра обороны Украины Алексея Резникова на конференции Forbes Ukraine "Строим вместе".

"Первый сценарий будет примерно такой же, как и good will, "добрая воля" россиян, которая была объявлена, когда они бежали из Киевщины, Черниговщины, Сумщины и острова Змеиный. Соответственно, я думаю, что он будет разбит на несколько цепочек: сперва мы выйдем с вами на позиции до 24 февраля текущего года, далее будут какие-то разговоры о статусе оккупированного ранее Донецка, Луганска и Крыма, но за столом с нашими мощными партнерами", - сказал Резников.

Он подчеркнул, что "Минска-3" точно не будет, каких-то капитуляционных договоренностей не будет, и с дулом у виска никто не будет вести переговоров.

"Вариант второй - постепенно мы будем перемалывать Вооруженные Силы РФ, потому что это на самом деле война ресурса на ресурс. У них больше людей, территории, танков, самолетов и тому подобное, но все несучасне, все древнее, и они сегодня используют принцип мясорубки", - отметил Резников.

Министр подчеркнул, что второй вариант победы не столь быстр - до конца этого года, возможно, с начала нового года.

"Третий - драматичный для РФ, это развал РФ, это парад суверенитетов на несколько разных субъектов: Татарстан, Республика, на Востоке и т. д. Мы это с вами точно при нашей жизни увидим, но это немного долгая история", - рассказал Резников.

Напомним, президент Украины заявил, что завершить воинскую часть войны России против Украины можно до конца этого года.

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