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Резніков нагородив дніпровських лікарів і комунальників

Фото: міністр оборони Олексій Резніков нагородив дніпровських лікарів і комунальників (прес-служба міськради Дніпра)
Автор: Артем Горовенко

Лікарі та комунальники Дніпра отримали почесні відзнаки від міністра оборони України Олексія Резнікова. Він привітав їх та подякував за роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Дніпра.

Загалом у переліку нагороджених із 60 мешканців області двадцятеро - дніпряни. Це працівники "Теплоенерго", "Міськсвітла", "Дніпроводоканалу", інженери "УРЕА", медсестри, лікарі, директорка одного з НВК.

Вони отримали нагрудні "Знаки пошани" та медалі "За сприяння Збройним силам України".

"Це дійсно наші герої, які 24/7 працюють на благо всієї територіальної громади. Допомагають, дбають та підтримують усіх, хто цього потребує. Дніпро пишається своїми людьми, які попри всі виклики та шалене навантаження продовжують працювати заради української перемоги", - зазначив мер Дніпра Борис Філатов.

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Олексій РезніковДнипро