Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков

Врачи и коммунальщики Днепра получили почетные награды от министра обороны Украины Алексея Резникова. Он поздравил их и поблагодарил за работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Всего в перечне награжденных из 60 жителей области двадцать - днепряне. Это работники "Теплоэнерго", "Горсвета", "Днепропроводканала", инженеры "УРЕА", медсестры, врачи, директор одного из УВК.

Они получили нагрудные "Знаки почета" и медали "При содействии Вооруженным силам Украины".

"Это действительно наши герои, которые 24/7 работают на благо всей территориальной громады. Помогают, заботятся и поддерживают всех, кто в этом нуждается. Днепр гордится своими людьми, которые при всех вызовах и безумной нагрузке продолжают работать ради украинской победы", - отметил мэр. Днепр Борис Филатов.