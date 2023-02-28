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Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков

Фото: министр обороны Алексей Резников наградил днепровских врачей и коммунальщиков (пресс-служба горсовета Днепра)
Автор: Артем Горовенко

Врачи и коммунальщики Днепра получили почетные награды от министра обороны Украины Алексея Резникова. Он поздравил их и поблагодарил за работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.

Всего в перечне награжденных из 60 жителей области двадцать - днепряне. Это работники "Теплоэнерго", "Горсвета", "Днепропроводканала", инженеры "УРЕА", медсестры, врачи, директор одного из УВК.

Они получили нагрудные "Знаки почета" и медали "При содействии Вооруженным силам Украины".

"Это действительно наши герои, которые 24/7 работают на благо всей территориальной громады. Помогают, заботятся и поддерживают всех, кто в этом нуждается. Днепр гордится своими людьми, которые при всех вызовах и безумной нагрузке продолжают работать ради украинской победы", - отметил мэр. Днепр Борис Филатов.

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Алексей РезниковДнипро