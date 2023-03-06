Резніков про мобілізацію: план, оголошений на початку воєнного стану, не завершений

У Міноборони оцінили мобілізаційну потребу ЗСУ. Глава відомства стверджує, що план, оголошений ще з моменту введення воєнного стану, не завершили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений", - сказав Резніков.

На питання, за яким принципом відбувається зараз відбір кандидатів на мобілізацію, він відповів: "У Генштабу є потреба".

"Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на цифровізований продукт. В нас є цей продукт, він розроблений. Ми просто не встигли до кінця впровадити. Це буде один із викликів Віталія Дейнеги", - розповів Резніков.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував масове вручення повісток в України. Він заявив, що цей процес проходить спокійно та виважено і припинявся ні на один день з моменту повномасштабного вторгнення російських військ.

Нагадаємо, що Верховна рада схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів до 18 травня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.