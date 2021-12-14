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Резников: международное сообщество дало четкий сигнал - в случае нападения Украина не будет сама

Автор: Валерия Полищук

Международное сообщество дало четкий сигнал. В случае вторжения России - Украина не останется сама.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Четкий сигнал международного сообщества, что Украина не останется сама в случае открытого вторжения России в Украину. И я понимаю это так, что речь пойдет не об очередном выражении обеспокоенности, а о практических, жестких действиях, направленных на высокую цену этой агрессии для России", - заявил министр.

Он также добавил, что война в Украине означает война в Европе.

"Надо четко отдавать себе отчет, что война в Украине будет войной в Европе", - подчеркнул Резников.

Напомним, Резников считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

Кроме того, Резников ранее заявлял, что вторжение России в Украину может закончиться кровавой резней, а также предупредил, что "российские военные вернутся на родину в гробах".

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Российская ФедерацияУкраинаАлексей Резников