Резников: международное сообщество дало четкий сигнал - в случае нападения Украина не будет сама

Международное сообщество дало четкий сигнал. В случае вторжения России - Украина не останется сама.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг .

"Четкий сигнал международного сообщества, что Украина не останется сама в случае открытого вторжения России в Украину. И я понимаю это так, что речь пойдет не об очередном выражении обеспокоенности, а о практических, жестких действиях, направленных на высокую цену этой агрессии для России", - заявил министр.

Он также добавил, что война в Украине означает война в Европе.

"Надо четко отдавать себе отчет, что война в Украине будет войной в Европе", - подчеркнул Резников.