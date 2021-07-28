Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: оккупация - это отдельная дискуссия

Инициатива о возможном лишении украинского гражданство за добровольное вступление в российское вряд ли будет применена в отношении украинцев в Крыму и на оккупированном Донбассе. В их случае не приходится говорить о добровольном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире "Украина 24" .

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, которые мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников.