UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резников о лишении гражданства за паспорт РФ: оккупация - это отдельная дискуссия

Автор: РБК-Украина

Инициатива о возможном лишении украинского гражданство за добровольное вступление в российское вряд ли будет применена в отношении украинцев в Крыму и на оккупированном Донбассе. В их случае не приходится говорить о добровольном гражданстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова в эфире "Украина 24".

По его словам, большое количество российских паспортов у украинцев в оккупации не означает, что они получили их добровольно.

"Многие из них делают это под принуждением - это их стратегия выживания. Вопрос отношения ко второму гражданству, которое приобретено во время пребывания в качестве заложника, - это предмет отдельной дискуссии, которые мы хотим нормировать в законе о переходном периоде", - добавил Резников.

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается лишать украинцев гражданства за добровольное получение российского паспорта.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассКрымгражданствоАлексей Резников