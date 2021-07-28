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Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: окупація - це окрема дискусія

Автор: РБК-Україна

Ініціатива про можливе позбавлення українського громадянства за добровільне набуття російського навряд чи буде застосована щодо українців у Криму та на окупованому Донбасі. У їхньому випадку не доводиться говорити про добровільне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в ефірі "Україна 24".

За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.

"Багато хто з них робить це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке набуте під час перебування в якості заручника, - це предмет окремої дискусії, які ми хочемо нормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Верховній раді зареєстрували законопроект, яким пропонується позбавляти українців громадянства за добровільне отримання російського паспорта.

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ДонбасКримгражданствоОлексій Резніков