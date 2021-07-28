Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: окупація - це окрема дискусія

Ініціатива про можливе позбавлення українського громадянства за добровільне набуття російського навряд чи буде застосована щодо українців у Криму та на окупованому Донбасі. У їхньому випадку не доводиться говорити про добровільне громадянство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова в ефірі "Україна 24" .

За його словами, велика кількість російських паспортів в українців в окупації не означає, що вони отримали їх добровільно.

"Багато хто з них робить це під примусом - це їхня стратегія виживання. Питання ставлення до другого громадянства, яке набуте під час перебування в якості заручника, - це предмет окремої дискусії, які ми хочемо нормувати в законі про перехідний період", - додав Резніков.