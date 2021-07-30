UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Резников исключает авиасообщение с Мариуполем. Нужен другой аэропорт в Приазовье

Автор: РБК-Украина

На сегодня не реально говорить о восстановлении авиасообщения с Мариуполем (Донецкая область). Рабочая группа изучает возможность строительства другого аэропорта в Приазовье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Интерфакс Украина" вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

По его словам, как только был сбит рейс MH-17 в 2014 году, установили запрет на гражданские полеты на расстоянии 120 км от линии соприкосновения.

"Мариуполь находится в 25 км. И поэтому, при всем уважении к жителям города… сегодня это невозможно. Но, в то же время, недавно была создана рабочая группа под моим председательством, которая изучает возможности строительства аэропорта в другом месте Приазовья, например, между Мариуполем и Бердянском", - отметил Резников.

Он также предположил, что требование о расстоянии в 120 км можно сократить при отводе тяжелых вооружений.

"Мы сейчас изучаем этот вопрос. Но скажу сразу - после того, как мы это решение примем, мы отправим документы в международные организации, которые занимаются безопасностью воздушного движения. И только после их разрешения мы сможем реализовать этот проект", - добавил министр.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольАлексей РезниковАвиасообщение