Резніков виключає авіасполучення з Маріуполем. Треба інший аеропорт в Приазов'ї

За його словами, як тільки було збито рейс MH-17 в 2014 році, встановили заборону на цивільні польоти на відстані 120 км від лінії зіткнення.

"Маріуполь знаходиться в 25 км. І тому, при всій повазі до жителів міста... сьогодні це неможливо. Але, в той же час, нещодавно була створена робоча група під моїм головуванням, яка вивчає можливості будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом", - зазначив Резніков.

Він також припустив, що вимогу про відстань в 120 км можна скоротити при відведенні важких озброєнь.

"Ми зараз вивчаємо це питання. Але скажу відразу - після того, як ми це рішення приймемо, ми відправимо документи в міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. І тільки після їх дозволу ми зможемо реалізувати цей проект", - додав міністр.