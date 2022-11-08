Резников иронично отреагировал на фейк Кремля, анонсировав мобилизацию комаров
В Минобороны Украины иронично отреагировали на очередной фейк Кремля про "комаров, зараженных опасными вирусами", озвученный постоянным представителем России в ООН Василием Небензей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра обороны Украины Алексея Резникова.
"В Украине объявлена частичная мобилизация, в рамках которой планируется призвать около 300 тысяч комаров. Проект носит рабочее название "Москиты против московитов", - написал он.
Что именно сказал Небензя?
Российский постпред заявил, что в марте на территории Херсонской области российские войска якобы обнаружили "три беспилотника, оснащенные емкостями по 30 литров, которые могут использоваться для распыления биоагентов". Кроме того, по его словам, якобы в США запатентировали дрон, способный распространять комаров, зараженных опасными вирусами.
Небензя также заявил, что РФ получила какие-то в документы о "распространении опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов".
При этом Совбез ООН отказался поддержать предложенный Небензей проект резолюции о создании комиссии по расследованию якобы осуществления на территории Украины военно-биологической деятельности США, за который тот усердно ратовал.
Как сообщалось, ранее представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк высмеяла обвинения россиян относительно причастности беспилотников ВСУ к "атаке" на оккупированный Севастополь. Она предположила, что это могли быть боевые комары.
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