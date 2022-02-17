Резников об "инсайдах" о вторжении России: у каждого свои цели

По его словам, информационные вбросы могут преследовать разный характер.

"Желтая пресса" делает это с одной целью, более серьезная старается отслеживать и давать истинную правду. И каждый делает свою работу", - отметил он.

Он подчеркнул, что Украина отслеживает изменения обстановки вокруг границ, сверяет это с данными, которые дают коллеги и партнеры, разведывательные сообщества разных стран - фактаж совпадает.

"Но оценки, предположения, гипотезы и версии потом выстраиваются очень по-разному. И они очень сильно зависят от повестки дня той страны, откуда, собственно, и происходит этот информационный выход. Здесь нет единого объяснения, у каждого своя повестка и своя цель. Наша цель - сохранить спокойствие, сохранить стабильность, и, значит, устойчивость в обществе", - заявил Резников.