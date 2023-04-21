Резніков і Остін зустрілися перед засіданням "Рамштайну" (відео)

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", - написав Остін.

"Рамштайн-11" відбудеться сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні пройде нова зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині. На порядку денному посилення системи протиповітряної оборони України, одним із елементів якої є бойова авіація.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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