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Резніков і Остін зустрілися перед засіданням "Рамштайну" (відео)

Фото: Ллойд Остін і Олексій Резніков (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Олексій Резніков та глава Пентагону Ллойд Остін вже зустрілися перед засіданням Контактної групи з оборони України. Яке сьогодні проходить на авіабазі "Рамштайн".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку глави Пентагону.

"Завжди приємно спілкуватися з моїм хорошим другом і українським колегою Олексієм Резніковим. Протягом минулого року члени Контактної групи з питань оборони України надали величезні можливості Україні. Ми підтримуватимемо її стільки, скільки потрібно", - написав Остін.

"Рамштайн-11" відбудеться сьогодні

Нагадаємо, що сьогодні пройде нова зустріч у форматі "Рамштайн" в Німеччині. На порядку денному посилення системи протиповітряної оборони України, одним із елементів якої є бойова авіація.

Детальніше про очікування від "Рамштайну-11" читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ПентагонСполучені Штати АмерикиОлексій РезніковЗустріч Рамштайн