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Резников и Остин встретились перед заседанием "Рамштайна" (видео)

Фото: Ллойд Остин и Алексей Резников (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Министр обороны Алексей Резников и глава Пентагона Ллойд Остин встретились перед заседанием Контактной группы по обороне Украины. Которое сегодня проходит на авиабазе "Рамштайн".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы Пентагона.

"Всегда приятно общаться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. В течение прошлого года члены Контактной группы по вопросам обороны Украины предоставили огромные возможности Украине. Мы будем поддерживать ее столько, сколько нужно", - написал Остин.

"Рамштайн-11" состоится сегодня

Напомним, сегодня пройдет новая встреча в формате "Рамштайн" в Германии. В повестке дня ужесточение системы противовоздушной обороны Украины, одним из элементов которой является боевая авиация.

Подробнее об ожиданиях от "Рамштайна-11" читайте в материале РБК-Украина.

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ПентагонСоединенные Штаты АмерикиАлексей РезниковВстреча Рамштайн