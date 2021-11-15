Резников на этой неделе может посетить США, где встретится с главой Пентагона, - CNN

Министр обороны Украины Алексей Резников может на этой неделе посетить с рабочим визитом США. Ожидается, что в ходе поездки он встретится с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN .

По его данным, визит Резникова в Вашингтон может состояться на текущей неделе. В ходе визит ожидается его "ознакомительная" встреча с министром обороны США Ллойдом Остином.

Как сообщил телеканалу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, во время встречи Резников и Остин обсудят ситуацию с региональной безопасностью.