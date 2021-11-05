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Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение

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Пятница 05 ноября 2021 23:35
Резников: принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение Фото: министр обороны Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анна Полисученко

Новый министр обороны Алексей Резников прокомментировал перспективы евроатлантической интеграции Украины. По его словам, принятие Украины в НАТО - это чисто политическое решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Резникова в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

"Я общался со всеми послами. Все говорили: "Ваше время придет". Но действительно, европейские страны, участники Альянса, учитывают позицию Путина", - заявил министр.

Он считает, что представители стран ЕС понимают, что вступление Украины в НАТО - это обострение отношений с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Наконец-то начали говорить в США, что есть агрессор, это дает надежду, что они понимают, что Украина уже должна вступить в Альянс", - добавил Алексей Резников.

В новом выпуске "Свободы слова Савика Шустера" 5 ноября эксперты обсуждают важные вопросы. В частности: правильно ли Украина ведет войну с Россией, что сегодня происходит на востоке Украины, и ждать ли военное обострение? Также Сергей Шаптала, Арсен Аваков, Петр Порошенко и другие выскажут свое мнение относительно того, стоит ли Украине вступать в НАТО.


Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" Евгений Комаровский возмутился тем, чего хотят от украинских врачей во время пандемии и рассказал, почему врачи уезжают из страны.


Также известный врач резко высказался о том, что власть и "депутаты-чмошники" проиграли информационную войну антивакцинаторам.


Кроме того, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, за какой срок можно вакцинироваться после болезни, кому совсем нельзя прививаться и чем лучше всего вакцинироваться беременным.


А Михаил Радуцкий высказался об ответственности медиков, о стоимости лечения, о ворах, которые продавали бесплатные лекарства, и об обеспечении больниц кислородом.


В эфире также показали, как журналисты купили "паспорт" вакцинации за несколько минут.


Ну и еще смотрите эмоциональное видео, как украинка искала кислород для больной матери.

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