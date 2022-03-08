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Резников: еще пару дней, и потери России превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане

Автор: Наталья Юрченко

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия несет огромные потери в Украине. Через несколько дней потери среди личного состава РФ превзойдут потери за 10-летнюю войну в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Минобороны.

"Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане... Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа", - заявил Резников.

Кроме того, он добавил, что за 12 дней украинские военные и силы территориальной обороны уничтожили более 300 российских танков, тысячи бронемашин, 40 самолетов и почти 70 вертолетов.

Напомним, что, по данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери личного состава вражеских войск превысили 12 тысяч человек.

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