Резников: еще пару дней, и потери России превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия несет огромные потери в Украине. Через несколько дней потери среди личного состава РФ превзойдут потери за 10-летнюю войну в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы Минобороны.

"Еще пару дней, и потери России убитыми и ранеными превзойдут потери за 10 лет войны в Афганистане... Россия потеряла сотни элитных десантников и бойцов спецназа", - заявил Резников.

Кроме того, он добавил, что за 12 дней украинские военные и силы территориальной обороны уничтожили более 300 российских танков, тысячи бронемашин, 40 самолетов и почти 70 вертолетов.