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Резніков: ще пару днів, і втрати Росії перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані

Автор: Наталія Юрченко

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія зазнає величезних втрат в Україні. За декілька днів втратити серед особового складу РФ перевершать втрати за 10-річну війну в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення очільника Міноборони.

"Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані... Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу", - заявив Резніков.

Крім того, він додав, що за 12 днів українські військові та сили територіальної оборони знищили понад 300 російських танків, тисячу бронемашин, 40 літаків та майже 70 гелікоптерів.

Нагадаємо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати особового складу ворожих військ перевищили 12 тисяч осіб.

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