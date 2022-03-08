Резніков: ще пару днів, і втрати Росії перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Росія зазнає величезних втрат в Україні. За декілька днів втратити серед особового складу РФ перевершать втрати за 10-річну війну в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення очільника Міноборони.

"Ще пару днів, і втрати Росії вбитими та пораненими перевершать втрати за 10 років війни в Афганістані... Росія втратила сотні елітних десантників та бійців спецназу", - заявив Резніков.

Крім того, він додав, що за 12 днів українські військові та сили територіальної оборони знищили понад 300 російських танків, тисячу бронемашин, 40 літаків та майже 70 гелікоптерів.