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Резников: Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины

Киев, Среда 03 февраля 2021 13:33
Резников: Черноморский флот подлежит переходу в собственность Украины
Фото: Алексей Резников (facebook com reznikovoleksii)
Автор: РБК-Украина

Имущество Черноморского флота после деоккупации Крыма подлежит переходу в собственность Украины. Это прописано в законопроекте о государственной политике переходного периода, который готовят в правительстве.

Об этом в интервью lb.ua заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По его словам, российская сторона после оккупации полуострова прекратила действие Харьковских соглашений, которые с 2017 года продлевали пребывание Черноморского флота в Крыму на 25 лет. При этом Украина теперь считает эти соглашения юридически никчемными.

"В статье 17 Конституции четко определено, что на территории Украины не могут размещаться иностранные военные базы. Раньше для Черноморского флота РФ было исключение в переходных положениях Конституции, но в 2019 году его из текста исключили, а значит - Харьковские соглашения являются неконституционными, а все имущество, в том числе и Черноморского флота, подлежит возврату или переходу в собственность Украины", - отметил Резников

Напомним, ранее Государственное бюро расследований сообщило бывшему президенту Украины Виктору Януковичу о подозрении по делу Харьковских соглашений. Ему инкриминируют госизмену за продление срока пребывания Черноморского флота России до 2042 года.

Отметим, Украина строит две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

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Новости Украины Политика КрымАлексей РезниковЧерноморский флот

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