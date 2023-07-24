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Резніков про бунт Пригожина: в Росії починається процес переходу влади

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Понеділок 24 липня 2023 22:56
Резніков про бунт Пригожина: в Росії починається процес переходу влади Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Заколот у Росії, який організував засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин, свідчить про початок процесу переходу влади.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю CNN заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Цей державний переворот - реальна ілюстрація того, що режим у Кремлі став слабшим. Це означає, що вони вже не такі сильні, як рік тому. Я думаю, що ми побачимо продовження цього так званого конфлікту", - заявив глава українського Міноборони.

За його словами, спроба державного перевороту в Росії показує, що конфлікт між людьми з оточення диктатора Володимира Путіна вже розпочався.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, у червні засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин розпочав спробу державного перевороту в Росії. Він вимагав, щоб з посад зняли міністра оборони Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Заколот почався з приводу того, що регулярні війська Росії нібито обстріляли тилові табори "вагнерівців". Після цього Пригожин зібрав своїх найманців і розпочав похід на Москву.

Першого ж дня він повністю взяв під контроль Ростов та місцеві військові об'єкти. Пізніше він направив свою армію у бік російської столиці.

На цьому етапі весь конфлікт завершився - Пригожин домовився з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком та випросив можливість для своїх найманців "переїхати" до РБ.

При цьому в Головному управлінні розвідки Міноборони України нещодавно заявляли, що вони мають інформацію про підготовку нових бунтів у Росії.

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