Резников о бунте Пригожина: в России начинается процесс перехода власти

Мятеж в России, который организовал основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин, свидетельствует о начале процесса перехода власти.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Этот государственный переворот - реальная иллюстрация того, что режим в Кремле стал слабее. Это означает, что они уже не так сильны, как годом ранее. Я думаю, что мы увидим продолжение этого так называемого конфликта", - заявил глава украинского Минобороны.

По его словам, попытка государственного переворота в России показывает, что конфликт между людьми из окружения диктатора Владимира Путина уже начался.

Мятеж Пригожина

Напомним, в июне основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал попытку государственного переворота в России. Он требовал, чтобы с должностей сняли министра обороны Сергея Шойгу и главу Генштаба Валерия Герасимова.

Мятеж начался под предлогом того, что регулярные войска России якобы обстреляли тыловые лагеря "вагнеровцев". После этого Пригожин собрал своих наемников и начал поход на Москву.

В первый же день он полностью взял под контроль Ростов и местные военные объекты. Позже он направил свою армию в сторону российской столицы.

На этом этапе весь конфликт завершился - Пригожин договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко и выпросил возможность для своих наемников "переехать" в РБ.

При этом в Главном управлении разведки Минобороны Украины недавно заявляли, что у них есть информация о подготовке новых бунтов в России.