Резніков анонсував нову зустріч у форматі "Рамштайн"

"Зміцнення ППО/ПРО залишається нашим пріоритетом №1. Наземні системи - від ПЗРК то потужних батарей - та ракети до них незмінно у фокусі. Про це, зокрема, ми будемо говорити з колегами на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" наступного тижня", - йдеться в заяві.

Він також зазначив, що рішення, які сьогодні ухвалюють українські партнери щодо літаків - це важливий етап, але не кінець шляху.

"Знадобиться час, ресурси й багато дуже кваліфікованої праці, доки наше небо стане безпечнішим", - додав Резніков.

Детальніше про "Рамштайн"

Зустрічі у форматі "Рамштайн" - це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу.

Основною метою "Рамштайну" є обговорення, синхронізація та прискорення надання Україні. Тобто міністри оборони різних країн світу обговорюють, яку зброю надаватимуть Україні для прискорення закінчення війни.

Наразі пройшло 11 зустрічей міністрів у форматі "Рамштайн".

Усі подробиці 11-ої зустрічі контактної групи з питань оборони у форматі "Рамштайн" можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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