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Резніков анонсував чергове засідання "Рамштайн"

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Невдовзі пройде нове засідання "Рамштайну". Попередньо, воно відбудеться з 17 до 24 вересня в офлайн-форматі.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Youtube-канал Андріани Кучер.

За його словами, ключові питання на "Рамштайні" суттєво не зміняться. Зокрема, пріоритетом номер один залишиться посилення протиповітряної оборони України.

"Більше ракет, більше систем, більше радарів, плюс авіація як елемент протиповітряної оборони. Друге питання - це артилерія та амуніція до неї. Третя річ - це бронетехніка всіх видів", - наголосив Резніков.

Відповідаючи на запитання, чи можна вважати, що роль "Рамштайну" знизилася, міністр заявив - "Ні, так категорично не можна говорити".

Засідання у форматі "Рамштайн"

З квітня минулого року міністри оборони десятків країн світу збираються на зустрічі, де обговорюють надання Україні різноманітної допомоги, серед якої, зокрема, танки, засоби ППО, різноманітна військова техніка тощо. Остання така зустріч відбулася 18 липня.

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Олексій РезніковЗустріч РамштайнВійна Росії проти України