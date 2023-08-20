RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Резников анонсировал очередное заседание "Рамштайна"

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вскоре пройдет новое заседание "Рамштайна". Предварительно, оно состоится с 17 по 24 сентября в офлайн-формате.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Youtube-канал Андрианы Кучер.

По его словам, ключевые вопросы на "Рамштайн" существенно не изменятся. В частности, приоритетом номер один останется усиление противовоздушной обороны Украины.

"Больше ракет, больше систем, больше радаров, плюс авиация как элемент противовоздушной обороны. Второй вопрос - это артиллерия и амуниция к ней. Третья вещь - это бронетехника всех видов", - подчеркнул Резников.

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что роль "Рамштайн "снизилась, министр заявил - "Нет, так категорически нельзя говорить".

Заседание в формате "Рамштайн"

С апреля прошлого года министры обороны десятков стран мира собираются на встречи, где обсуждают предоставление Украине разнообразной помощи, среди которой, в частности, танки, средства ПВО, разнообразная военная техника и тому подобное. Последняя такая встреча состоялась 18 июля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Алексей РезниковВстреча РамштайнВойна России против Украины