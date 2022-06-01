Резников анонсировал новый виток военной помощи от США: что известно

В пятницу, 31 мая, министр обороны Алексей Резников переговорил с министром обороны США Ллойдом Остином. США окажет Украине военную помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра в Facebook.
"Вчера у меня был очень содержательный разговор с большим другом Украины - министром обороны США Ллойдом Остином ІІІ", - рассказал он.
По его словам, в ближайшее время ожидается "новая порция хороших новостей".
"Ожидаем в ближайшее время новую порцию хороших новостей благодаря выдающемуся лидерству США в поддержке украинской борьбы с российским нашествием", - уточнил он.
Как сообщалось, США на данный момент рассматривают возможность передачи Украине универсальных реактивных систем залпового огня (РСЗО). Но без дополнительных ракет.
Хотя ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не будет передавать Украине дальнобойные ракеты, которые способны достать до российской территории.
В то же время посол Украины Оксана Маркарова уточнила, что заявление Байдена не означает вообще отказ от передачи универсальных РСЗО.
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