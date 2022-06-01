RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Резніков анонсував новий виток військової допомоги від США: що відомо

Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 31 травня, міністр оборони Олексій Резніков переговорив із міністром оборони США Ллойдом Остіном. США надасть Україні військову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра у Facebook.

"Вчора в мене була дуже змістовна розмова з великим другом України – міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ", - розповів він.

За його словами, найближчим часом очікується "нова порція добрих новин".

"Чекаємо найближчим часом на нову порцію хороших новин завдяки видатному лідерству США у підтримці української боротьби з російською навалою", - уточнив він.

Як повідомлялось, США на даний момент розглядають можливість передачі Україні універсальних реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Але без додаткових ракет.

Хоча раніше президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не передаватиме Україні далекобійні ракети, які здатні дістати до російської території.

Водночас посол України Оксана Маркарова уточнила, що заява Байдена не означає взагалі відмову від передачі універсальних РСЗВ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Зброя з США