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Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны Германии

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Украина, Вторник 12 июля 2022 17:22
Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны Германии Фото: Алексей Резников и Кристин Ламбрехт провели разговор по телефону (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министр обороны Алексей Резников провел телефонный разговор с главой оборонного ведомства Германии Кристин Ламбрехт. Министры обговорили поставки вооружения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Резникова в Twitter.

"У меня была плодотворная встреча с моей коллегой Кристин Ламбрехт. Мы обсудили предоставление Германией вооружения Украине, которое усилит наши обороноспособности. Спасибо нашим партнерам за непоколебимую приверженность поддержке Украины. Ждем хороших новостей в ближайшее время", - написал он.

Как сообщалось, недавно немецкая парламентская группа ХДС/ХСС сообщила о своем желании, чтобы Бундестаг принял решение о краткосрочной поставке 200 транспортных танков типа "Фукс" в Украину.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что передача Украине обещанного Германией тяжелого вооружения затягивается из-за якобы недопонимания между правительствами стран.

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